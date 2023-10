«Je mehr Zeit vergeht, desto freier fühle ich mich»

Ramazzotti gewann 1984 in Sanremo den Musikwettbewerb erstmals in der Newcomer-Kategorie mit «Terra promessa». 1986 siegte er mit «Adesso tu».Am 30. März 2023 wurde Aurora Ramazzotti Mutter von Cesare. Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti sind stolze Grosseltern, wie sie in Interviews erwähnen. Ramazzotti gewann 1984 in Sanremo den Musikwettbewerb erstmals in der Newcomer-Kategorie mit «Terra promessa». 1986 siegte er mit «Adesso tu».Am 30.

Viele seiner Hits, «Più bella cosa» oder «Fuoco nel fuoco», sind weltbekannte Ohrwürmer. Auch wenn Ramazzotti in der Zwischenzeit viele neue Songs herausgebracht hat, gehören seine Klassiker zu jedem Konzert dazu.Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern und geschmückt mit zahlreichen Gold- und Platinschallplatten ist Ramazzotti einer der erfolgreichsten italienischen Popsänger.

1963 kam der Star als Eros Walter Luciano Ramazzotti in der italienischen Hauptstadt zur Welt. Er wuchs in einfachen Verhältnissen in dem weit vom Zentrum Roms entfernt gelegenen Viertel Cinecittà Est auf. headtopics.com

1986 siegte er mit «Adesso tu». Der internationale Durchbruch gelang dem Italiener Anfang der 1990er Jahre. Seine mit sinfonischen Klängen angehauchte Popmusik liess ihm auch in Deutschland viele Fan-Herzen zufliegen.Der Schmusesänger aus dem römischen Vorort arbeitete sich in der Folgezeit zum Weltstar und Plattenmillionär hoch. Konzerte und Tourneen führten ihn auf die Bühnen der Welt.

Das Traumpaar lebte in einer Villa am Comer See und genoss das Leben im Blitzlichtgewitter. 2009 folgte jedoch die Scheidung. Mit dem italienischen Model Marica Pellegrinelli (35) hat Ramazzotti zwei Kinder. Seit Kurzem ist er mit dem 25 Jahre jüngeren Ex-Model Dalila Gelsomino (34) liiert.Dass der beliebte Italo-Sänger – auch zum Leidwesen seiner mit ihm zusammen alternden Fans – nun 60 Jahre alt wird, kümmert den Vollblutitaliener nicht. headtopics.com

