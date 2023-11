Javier Milei gewinnt überraschend die Präsidentschaftswahl in Argentinien

«Heute beginnt das Ende des Niedergangs Argentiniens», sagte Javier Milei am Sonntagabend in seinem Wahlkampf-Hauptquartier in Buenos Aires.

Der 53-jährige Politikneuling, der sich selbst als «Anarchokapitalisten» bezeichnet, hatte die Stichwahl um die Präsidentschaft nach offiziellen Teilergebnissen mit rund 55 Prozent der Stimmen vor seinem Konkurrenten Sergio Massa überraschend deutlich gewonnen: Viele Argentinierinnen und Argentinier versprechen sich von Milei einen Wechsel weg vom erstarrten und teils tief korrupten bisherigen System. Sein Amt tritt er am 10. Dezember an. Wer ist Javier Milei? Seine Fans nennen Milei wegen seines auffälligen Haarschopfs «Peluca», die Perücke: Die Frisur des Mannes aus Buenos Aires soll der Filmfigur des «Wolverine» nachempfunden sein, wie seine Stylistin gegenüber der «New York Times» angab. Symbol seiner Partei ist der Löwe – und ebenso wild möchte Milei wohl rüberkommen. Er vertraue nur seiner Schwester Karina und seinen Hunden, sagte er einmal in einem Intervie





