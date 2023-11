Japans Ministerpräsident Kishida kündigt milliardenschweres Stimulierungsprogramm an

Seit mehr als einem Jahr liegt die Inflation - getrieben von steigenden Rohstoffpreisen - über der Zielmarke der Bank of Japan (BOJ) von zwei Prozent. Die hohe Teuerung belastet den Konsum und trübt die Aussichten für die Wirtschaft, die sich nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie erholt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WELTWOCHE: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán: «Die Ukraine kann auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen»«Die Ukraine kann auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen.» Dies sagt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Interview mit dem staatlichen Radiosender Ungarns. Daher forderte er die Europäische Union auf, einen Plan B für den Umgang mit dem Konflikt vorzubereiten. Die bisherige Strategie sieht er als «gescheitert».

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Milli Vanilli: «Girl You Know It’s…» – dann bleibt die Tonspur hängenEin grossartiger neuer Film zeigt Aufstieg und Fall des bizarren Popduos Milli Vanilli – und lässt die beiden Playback-Witzfiguren in einem anderen Licht erscheinen.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Enthüllungsdoku über Milli Vanilli: «Girl You Know It’s…» – und dann bleibt die Tonspur hängenEin grossartiger neuer Film zeigt Aufstieg und Fall des bizarren Popduos Milli Vanilli – und lässt die beiden Playback-Witzfiguren in einem anderen Licht erscheinen.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

20MIN: Monster-Wolf soll in Japan Wildtiere verscheuchenIn Japan nimmt die Zahl der Bärenangriffe seit Jahren alarmierend zu. Aus diesem Grund haben Forschende einen «Monster-Wolf» entwickelt. Die Nachfrage ist gross.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Geldpolitik in Japan: Die letzte Bastion fällt nicht, sie wackelt nurDie Bank of Japan tritt der Talfahrt des Yens etwas entschlossener entgegen. Die Zinskurvenkontrolle wird de facto aufgegeben. Doch die Märkte sind nicht beeindruckt.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Bank of Japan passt Geldpolitik an und erhöht InflationsprognoseDie Bank of Japan (BOJ) hat ihre Billiggeldpolitik erneut angepasst, um auf die steigenden Preise und die andauernde Schwäche des Yen zu reagieren.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕