Japanische Ehepartner müssen bislang den gleichen Nachnamen tragen

Japanische Ehepartner müssen bislang zwingend den gleichen Nachnamen tragen. Die Auswirkungen sind offenbar grösser als gedacht. Alle werden Sato, oder doch nicht? Hunderte neue Angestellte der Japan Airlines werfen auf einem Gruppenbild Papierflieger in die Luft. Japan hat ein neues Schreckensszenario: ein Land, in dem alle Menschen Sato heissen.

Eine neue Studie kommt zum Schluss, dass dies in 500 Jahren der Fall sein wird, wenn Ehepaaren nicht erlaubt wird, künftig getrennte Nachnamen zu verwenden. Einige Nutzer sozialer Medien nahmen fälschlicherweise an, dass es sich bei der Studie, über die am Montag erstmals berichtet wurde, um einen Aprilscherz handelt. In Auftrag gegeben wurde sie vom Think Name Project und anderen Organisationen, die für die freie Wahl des Nachnamens kämpfen. Studienautor Hiroshi Yoshida, Wirtschaftsprofessor an der Universität Tohoku in Sendai, erklärte: «Ich sympathisiere mit dem Ziel, die Probleme in Zusammenhang mit dem Nachnamensystem in Zahlen zu fasse

