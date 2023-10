Jamie Dimon verkauft erstmals J.P.-Morgan-Aktien

Das Aktienpaket, dass Jamie Dimon und seine Familie an der US-Bank J.P. Morgan halten, beläuft sich auf 8,6 Millionen Aktien. Der Wert dieses Pakets beläuft sich rechnerisch derzeit auf 141 Millionen Dollar. Jetzt will sich der CEO von einem Teil seiner Papiere trennen, wie aus einer Meldung der Bank an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Der Verkauf soll im kommenden Jahr 2024 beginnen, wie es dort weiter heisst. Ziel sei die «finanziellen Diversifizierung und Steuerplanung». Dimon sei weiterhin der Meinung, dass die Aussichten des Unternehmens «sehr gut» sind, wie die Bank weiter schreibt. Der CEO werde auch weiterhin über unverfallbare Boni-Aktien und Bezugsrechte verfügen.

Es ist der erste Aktienverkauf dieser Art, den Dimon während seiner Amtszeit tätigt, wie die US-Nachrichtenagentur «Bloomberg» am Freitag feststellte.

