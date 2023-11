James Middleton erhielt von Schwester Kate kostbares Geschenk

Dabei handelt es sich um das gleiche Modell, das Prinzessin Kate nach der Geburt ihres SohnesDieser «Silver Cross Sleepover Elegance» verfügt über eine gesteppte Aussenseite aus Kunstleder, eine superweiche Einlage sowie eine atmungsaktive Matratze. Ein wahrhaft königliches Gefährt für den Nachwuchs!. Sie besitzt nicht nur einen, sondern gleich mehrere Modelle der Marke.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.