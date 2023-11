Jagdgesetz: Bundesrat Rösti gibt den Wolf zum Abschuss frei

Der Wolf hat sich innerhalb nur weniger Jahre exponentiell ausgebreitet. Nun soll der Bestand massiv reduziert werden.Aktuell leben rund 300 Tiere in der Schweiz, der Grossteil in rund 30 Rudel­verbänden. Nach der neuen Jagdverordnung können Jägerinnen und Jäger nun künftig legal über die Hälfte der Raubtiere schiessen. Vorgesehen ist, dass «in grossen Regionen mindestens drei Rudel erhalten bleiben müssen; in kleinen Regionen sind es zwei Rudel.

Noch 2020 gab es zwölf Rudel und rund 100 Tiere. Innerhalb von drei Jahren hat sich der Bestand verdreifacht. Alleine im Kanton Graubünden wurden in diesem Jahr 46 Wolfswelpen gezählt. SVP-Politiker Rösti betonte die Ausgewogenheit des Entscheids. So soll die eine Seite in der Vernehmlassung fünf Rudel gefordert haben, die Gegenseite 20. «Mit zwölf Rudeln sind wir also ziemlich in der Mitte.»Umweltschutzverbände sehen das aber anders, für sie sind zwölf Rudel deutlich zu tief angesetzt. Von Ausgewogenheit wollen sie nichts wissen. Jonas Schmid vom WWF sagt: «Der Bundesrat handelt mit der neuen Jagdverordnung wider jegliche Logik.

Bundesrat Albert Rösti betonte, dass nun die Kantone gefordert sind. Sie müssen den Entscheid umsetzen. Und zwar schnell.

