Jagd auf Wölfe in Graubünden gestoppt

Am vergangenen Freitag war in Graubünden die am 1. Dezember gestartete Jagd auf Wölfe teilweise gestoppt worden. Bisher wurden von den 44 bewilligten Abschüssen im Bergkanton acht Tiere erlegt. Das Amt für Jagd und Fischerei informierte die Jägerinnen und Jäger, dass Abschüsse ab sofort nicht mehr zulässig sind.

Naturschutzorganisationen wie Pro Natura sind der Meinung, dass die Ausrottung ganzer Wolfsrudel die letzte Möglichkeit bleiben soll und dass die lokalen Wolfsbestände nicht gefährdet werden dürfen





SchweizerBauer

