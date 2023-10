J.P. Morgan plant Ausweitung der Nutzung von JPM Coin

Ob Blockchain-Projekte, Metaverse oder künstliche Intelligenz - die US-Grossbank J.P. Morgan gehört im Finanzbereich zu den Pionieren neuer Technologien. Das Finanzhaus war der erste Wall-Street-Riese, der seine eigene Kryptowährung herausgegeben hat. Über den digitalen Token, den JPM Coin, werden bereits täglich Transaktionen im Wert von einer Milliarde Dollar abgewickelt.

Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments bei J.P. Morgan, gab in einem Interview mit «Bloomberg Television» einen Überblick über den aktuellen Stand von JPM Coin. Er erklärte, dass die Bank den Service hochgefahren habe und plane, die Nutzung weiter auszuweiten. «JPM Coin wird täglich hauptsächlich in Dollar gehandelt, aber auch hier wollen wir die Nutzung weiter ausbauen», sagte er unter anderem.

Im Juni wurden beispielsweise Euro-Zahlungen für Firmenkunden mit JPM Coin eingeführt, wobei der deutsche Industriekonzern Siemens die erste Euro-Zahlung über die Plattform abwickelte. Nun können Grosskunden der Bank den Token nutzen, um Zahlungen in Dollar und Euro über ein privates Blockchain-Netzwerk abzuwickeln. headtopics.com

