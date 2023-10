Italiener bei Unfall auf Berninapass verletzt

Der 33-jährige Italiener ist am Donnerstag nach 19.30 Uhr von Poschiavo bergwärts in Richtung Berninapass unterwegs gewesen. Unterhalb La Rösa verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, überquerte die Fahrbahn und kollidierte mit der linksseitigen Leitplanke. Dabei wurde der Mann verletzt und musste ins Spital nach Poschiavo gebracht werden.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.Kurz nachdem der Rettungswagen des Rettungsdienstes Poschiavo auf der Unfallstelle ankam und sich dem Verletzten annahm, wurde die Berninastrasse unterhalb Pozzolascio durch einen Steinschlag verschüttet. Aus diesem Grund musste der Verletzte, begleitet durch eine Polizeipatrouille, über einen schlecht befahrbaren Bergweg ins Spital nach Poschiavo überführt werden.

