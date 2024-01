Italien bewirbt sich um Anerkennung der nationalen Küche als immaterielles Unesco-Weltkulturerbe

Italien bewirbt sich um die Anerkennung der nationalen Küche als immaterielles Unesco-Weltkulturerbe. Doch damit nicht genug. Nun soll erstmals sogar im Weltall «cucina italiana» serviert werden: Zu Italiens aktueller Bewerbung um die Anerkennung der nationalen Küche als immaterielles Unesco-Weltkulturerbe gehört, dass auch die Astronauten der neuen Mission der Internationalen Raumstation (ISS) Pasta bekommen. Passenderweise ist einer der Raumfahrer Italiener, Luftwaffenoberst Walter Villadei.

Die Raumfahrer treten an kommenden Mittwoch aus Florida die Reise ins All an. Wie üblich stehen zahlreiche wissenschaftliche Experimente auf dem Programm. Das Sonderprojekt «Italian Space Food» läuft unter der Federführung von Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida. Es sieht vor, dass die Astronauten der Axiom Mission 3 (Ax-3) mit fertigen Pasta-Menüs verköstigt werden. Oberst Villadei wird bei seinen drei Mitreisenden vermutlich nicht allzu viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, auch wenn Pasta und Saucen natürlich nur Fertiggerichte sind





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Menarini Group und Insilico Medicine schließen exklusiven globalen Lizenzvertrag für neuen KAT6-Inhibitor abMenarini Group und Insilico Medicine haben einen exklusiven globalen Lizenzvertrag für einen neuen KAT6-Inhibitor zur Behandlung von Brustkrebs und anderen onkologischen Indikationen abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst Voraus- und Meilensteinzahlungen mit einem Gesamtpotenzial von über 500 Millionen $ sowie Lizenzgebühren.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Die SVP braucht einen neuen Präsidenten - Dettling bekundet InteresseDie SVP hat den Abgang von Präsident Marco Chiesa «mit grossem Bedauern» entgegengenommen. Derweil dreht sich das Kandidatenkarussell bereits. Interesse hat etwa Landwirt und Nationalrat Marcel Dettling.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Bundesrätin Viola Amherd stellt neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik vorBundesrätin Viola Amherd hat Markus Mäder zum neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik ernannt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Beförderungen ohne Gehaltserhöhung werden zur neuen NormalitätIm Jahr 2023 erhielt fast jeder vierte Arbeitnehmer eine Beförderung, ohne dass damit eine Gehaltserhöhung einherging. Die Vor- und Nachteile von solchen Beförderungen beschreibt Frances Weir in ihrem Artikel auf finews.first.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Quinn Slobodian: «Überall diese Löcher in den Staaten»Der Wirtschaftshistoriker Quinn Slobodian erklärt in seinem neuen Buch die Bedeutung der «Zone»: Er zählt mehr als 6000 Gebiete weltweit, die dem Steuerdumping dienen, die Arbeitsrechte schleifen und die Demokratie aushebeln.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Bäume in den Boden statt in die Töpfe: Baudirektorin Esther Keller macht Ernst mit mehr Grün in Basels StrassenBasel soll entsiegelt werden. Das Baudepartement geht das Problem mit neuen Ideen an.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »