Ita Airways erhält ersten A321 Neo von Airbus

Die Maschine hat gerade bei Airbus in Hamburg …Airbus A220-300, A320 Neo, A330-900, A350-900 – all diese Airbus-Flugzeugmodelle der neuesten Generation gehören schon zur Flotte von Ita Airways. Was noch fehlt: A321 Neo.

Am 26. Oktober rollte nun der erste A321 Neo für die italienische Airline aus der Lackiererei von Airbus in Hamburg. Die Maschine ist nach dem Schwimmer Massimiliano Rosolino benannt, Olympiasieger über 200 Meter Lagen im Jahr 2000 in Sydney. Das Flugzeug soll Ende des Jahres zur Flotte stoßen. Zurzeit trägt es noch das Testflugkennzeichen D-AVYX.Der A321 Neo trägt die Seriennummer 11561 und ist ein A321 LR, hat also Zusatztanks und kann weiter fliegen.

In der oben stehenden Bildergalerie sehen Sie die «Massimiliano Rosolino». Ein Klick aufs Foto öffnet die Galerie im Großformat.

