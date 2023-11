Ist es okay, hat ein Roboter am neuen Beatles-Song mitgewirkt?

Jetzt, 42 Jahre später, der Hammer: Die Beatles veröffentlichen einen neuen allerletzten Song, und zwar mit John Lennon. «Now and Then» mit Lennons originaler Stimme. Aber wie ist das möglich? – Das Stichwort heisst «KI». Mit Hilfe künstlicher Intelligenz konnte nun die originale Stimme John Lennons aus einer alten Aufnahme extrahiert werden. John Lennon sang den Song damals solo mit Klavierbegleitung ein. Die Challenge: Seine Stimme musste von dieser Klavierbegleitung getrennt werden.

