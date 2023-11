İsrail ve Hamas Ateşkes ve Esir Değişimi Konusunda Anlaştı

Israel ve Hamas, ateşkes ve rehine ve esir değişimi konusunda anlaştı. Hamas, kompromis gereği, radikal İslamcı Hamas'ın 50 rehineyi serbest bırakacağını ve bunun karşılığında Gazze Şeridi'nde dört gün ateşkes sağlayacağını belirtti. Dış haberler editörü Susanne Brunner, en önemli soruları açıklıyor.





José Brunner: Die Hamas als KolonialmachtJosé Brunner ist israelischer Politologe und Wissenschaftshistoriker sowie ein Kritiker der Netanyahu-Regierung. Im Gespräch erklärt er, weshalb die Hamas als Kolonialmacht zu begreifen ist, warum viele Israelis nicht an Mahnwachen für Geiseln teilnehmen und warum trotz allem Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft besteht.

Hamas-Angriff: Bodycam-Videos der Terroristen: 47 Minuten Hamas-HorrorDie israelische Armee zeigt Journalisten Videoschnipsel, die Hamas-Terroristen mit ihren Körperkameras aufgenommen haben. Es sind unerträgliche Bilder.

Hamas im Gazastreifen: Das geheime Tunnelsystem der HamasWie ist es möglich, dass sich die Hamas solch ein Waffenarsenal im Gazastreifen aufbaute, der doch so abgeriegelt ist? Über das unterirdische Netzwerk – und dessen militärischer Nutzen.

Hamas-Unterstützer: «Die Hamas ist eine erneuerte Version des IS»Die Terrororganisation hat Israel mit dem Massaker am 7. Oktober tief erschüttert. Was treibt die Machthaber im Gazastreifen eigentlich an?

Katar, Hamas'ı milyonlarca dolarla desteklediKatar, Hamas'ı milyonlarca dolarla destekledi ve İsrail'in bilgisi ve onayıyla bu yardımları gerçekleştirdi.

