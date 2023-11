Israels Militär tötet Hamas-Kommandeur im Gazastreifen

Israel bombardiert seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober massiv Ziele im Gazastreifen. Die Armee hatte am vergangenen Wochenende eine neue Phase im Krieg gegen die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestufte Organisation eingeläutet: Die israelischen Truppen weiteten ihre Einsätze am Boden aus. Parallel dazu finde eine übergreifende Aktion mit den Luft- und Seestreitkräften statt, hiess es vom Militär.

Die Palästinenserorganisation Hamas tötete und entführte am 7. Oktober 2023 – am jüdischen Feiertag Simchat Tora – Hunderte israelische Zivilistinnen und Zivilisten. Israel befinde sich «im Krieg», sagte daraufhin Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer Ansprache. Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium tausende Menschen, über zehntausende weitere sollen verletzt worden sein. Israels Militär fordert die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen seit Tagen zur Evakuierung auf. Über hundert Entführte befinden sich weiterhin in der Gewalt der Hamas, die sie als Schutzschilde verwendet.

