Israels Angriff auf ein Flüchtlingslager – das ist bekannt

Das sagt die palästinensische Seite: Bei dem Angriff sind nach palästinensischen Angaben mindestens 50 Menschen in dem dicht bewohnten Flüchtlingslager gestorben. Die radikal-islamische Hamas erklärte, es gebe 400 Tote und Verletzte, Mitarbeiter von einem Krankenhaus in Gaza sprachen von über 50 Verstorbenen und 150 Verwundeten. Nach Angaben des bewaffneten Flügels der Hamas sind sieben zivile Geiseln getötet worden.

Das sagt Israel: Die israelische Armee treibt ihre Bodenoffensive weiter voran und konzentriert sich nach offiziellen Angaben auf die Vernichtung des Tunnelsystems. Der Sprecher des israelischen Militärs, Richard Hecht, bestätigte den Luftangriff auf das Flüchtlingslager. Hecht sagte, es habe sich ein sehr hochrangiger Hamas-Kommandant in dem Gebiet aufgehalten.

Das ist das Ziel der israelischen Armee: Während des vergangenen Tages sind gemäss dem israelischen Militär schätzungsweise 300 Ziele angegriffen worden, einschliesslich Rampen zum Abschuss von Raketen und andere militärische Einrichtungen der Hamas. Die israelischen Soldaten hätten zudem «Terroristen» getötet, das Vorgehen sei von der Luftwaffe unterstützt worden.

Bedeutung des Tunnelsystems: Die Tunnelanlagen im Gazastreifen gelten als wichtiges Ziel der israelischen Bodenoffensive, da die Hamas von dort aus ihre Angriffe auf Israel steuert. Passend zum Thema Reaktion der Hamas: Nach Angaben des israelischen Militärs reagierte die Hamas mit Raketenbeschuss. Laut Zeugenaussagen nahm Israel die Hauptverbindungsstrasse im Gazastreifen von Norden nach Süden unter Beschuss und griff Gaza-Stadt von zwei Seiten aus an. Der militärische Arm der Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, berichtete von Gefechten mit israelischen Streitkräften, die im Süden des Gazastreifens eingedrungen seien.

