Israelische Fußballvereine nehmen Spielbetrieb wieder auf

Israel ist nach dem terroristischen Angriff der Hamas vor fünf Wochen im Ausnahmezustand. Zumindest im Fussball ist zuletzt aber wieder etwas Normalität eingekehrt. Während die heimische Meisterschaft weiterhin pausieren muss, haben die in der Europa respektive Conference League engagierten Klubs Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv den Spielbetrieb letzte Woche wieder aufgenommen und ihre Heimspiele unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf neutralem Terrain ausgetragen.

Erstes Spiel seit Kriegsausbruch verlorenAuch Israels Nationalteam ist seit Sonntag wieder aktiv. Gegen den Kosovo verlor das Team in der EM-Quali 0:1, 3 weitere Spiele in 10 ereignisreichen Tagen folgen. Als nächstes dasjenige gegen die Schweiz am Mittwoch im ungarischen Exil, das im Oktober wie das Kosovo-Spiel hatte verschoben werden müssen

