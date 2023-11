Israelische Botschafterin zeigt schockierende Bilder bei Medienveranstaltung in Bern

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie«Ich entschuldige mich, dass wir Ihnen solche Bilder zeigen, aber es ist nötig», sagt die israelische Botschafterin vor der Präsentation am Medienanlass in Bern.Am Schluss sagt sie: «Wir haben noch viel, viel, viel Schlimmeres.» Das alles sei weit entfernt vom «most gruesome stuff», den sie gefunden hätten

. Auf den Bodycams der Terroristen, auf den eigenen Überwachungskameras, in den sozialen Medien, überhaupt im Internet

:

TAGESANZEİGER: Nahost: Israels Botschafterin in Bern zeigt verstörende Bilder von Hamas-TerrorIm Rahmen einer globalen PR-Offensive zeigt die israelische Botschaft verstörende Bilder der Hamas-Attacke vor einem Monat. Botschafterin Ifat Reshef wünscht sich mehr Unterstützung von der Schweiz.

NAU_LİVE: Bern: Verkehrsbehinderungen wegen Kundgebung zur Lage im Nahen OstenAm Samstag findet im Bern eine bewilligte Kundgebung zur Lage im Nahen Osten statt. Rund um den Bundesplatz ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

BERNERZEİTUNG: Geballter Widerstand: Stadt Bern stoppt Möblierung auf der DalmazibrückeSogar ProVelo ging das Projekt der Stadt Bern zu weit: Die Brücke im Marzili-Quartier wird vorerst nicht zur Freiluft-Chill-out-Zone.

POLİZEİCH: Stadt Bern BE: Verkehrseinschränkungen wegen KundgebungAm Samstag findet im Bern eine bewilligte Kundgebung im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten statt.

BERNERZEİTUNG: Defizit von 39 Millionen Franken: Überparteiliches Komitee unterstützt Budget der Stadt BernEine «lebenswerte Stadt» koste etwas, finden die Befürwortenden des Stadtberner Budgets. Allerdings ist darin ein hohes Defizit eingerechnet.

NAU_LİVE: Erreicht Palästina-Gross-Demo in Bern neue Dimensionen?Sicherheitsdirektor Reto Nause äusserte Bedenken – die Palästina-Kundgebung am Samstag in Bern wurde dennoch bewilligt. Es werden viele Teilnehmer erwartet.

