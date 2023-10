Israelische Armee führt begrenzten Panzervorstoss im Gazastreifen durch

Das israelische Militär hat erneut einen begrenzten Panzervorstoss im Norden des von der islamistischen Hamas beherrschten Gazastreifens unternommen. Es seien dabei in der Nacht «zahlreiche Terroristen, terroristische Infrastruktur und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen» aufgespürt und angegriffen worden, teilte die Armee am Donnerstagmorgen mit. Nach Beendigung des Vorstosses hätten die Soldaten das Gebiet wieder verlassen.

Es sei Teil der Vorbereitungen «für die nächsten Kampfphasen» gewesen, hiess es. Israels Militär hatte in den vergangenen zweieinhalb Wochen bereits mehrere begrenzte Vorstösse in den Gazastreifen unternommen. Sie gelten als Vorbereitung für eine geplante Bodenoffensive Israels.Israelische Soldaten arbeiten an einem Panzer in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels.

Hamas tötet und entführt Hunderte israelische ZivilistenDie Palästinenserorganisation Hamas tötete und entführte am 7. Oktober 2023 Hunderte israelische Zivilistinnen und Zivilisten. Israel befindet sich im Krieg und führt Gegenschläge auf den Gazastreifen durch. Tausende Menschen sind gestorben und zehntausende verletzt. Israels Militär fordert Evakuierung im nördlichen Gazastreifen. Über hundert Entführte sind in der Gewalt der Hamas.

