Israel will Bodenoffensive im Gazastreifen ausweiten

Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Israel Verteidigungsminister Joav Galant will Berichten zufolge die israelische Bodenoffensive auf weitere Gebiete im Gazastreifen ausweiten. Welche Orte er genau meinte, sagte Galant nach Angaben israelischer Medien vom Dienstag nicht.

Die «Times of Israel» spekulierte, er könne damit das Zentrum des Gazastreifens oder die Stadt Rafah im Süden des Küstengebiets meinen, in der sich auch der Grenzübergang zu Ägypten befindet. Chan Junis im Süden des Gazastreifens sei zur «neuen Hauptstadt des Terrors» geworden, sagte Galant den Berichten zufolge weiter. Hilfsorganisationen sprechen schon jetzt von einer «humanitären Katastrophe





AargauerZeitung » / 🏆 45. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel setzt Bombardement im Gazastreifen fortDas israelische Militär hat sein Bombardement im Gazastreifen nach der Feuerpause fortgesetzt. Wie die Armee am Samstagmorgen mitteilte, seien im Verlauf des vergangenen Tages im gesamten Gazastreifen mehr als 400 «Terrorziele» angegriffen worden. Israels Armee hat bisher 800 Tunnelschächte im Gazastreifen gefunden. Chefankläger will Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen auf allen Seiten des Gaza-Kriegs. Die Entwicklungen im Ticker. Dreijährige in Hamas-Gewalt tagelang von Familie getrennt. Mehr als 15 Kinder sollen bei einem israelischen Luftangriff auf Gaza getötet worden sein. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, setzt sich für Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen auf allen Seiten des Gaza-Kriegs ein. Papst bedauert Ende der Waffenruhe in Gaza. Ein Angehöriger mehrerer von der Hamas in den Gazastreifen verschleppter Geiseln hat mit einem israelischen Fernsehsender über deren schlimme Erlebnissen gesprochen

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Gaza: Dürfen die Israelis machen, was sie wollen? Stoltenberg gibt zu: Nato provozierte den Ukraine-Krieg. Habeck: Keine Ahnung von Wirtschaft. Kriegstüchtig: Bundeswehr als Söldnertruppe für die USA?Der Gazastreifen ist seit Jahrzehnten ein Unruheherd und der Hass wird bleiben, egal, was Israel macht. - Will man terroristische Angriffe aus dem winzig kleinen Gazastreifen heraus künftig ausschließen, so wird man die dortige (rasant gewachsene) Bevölkerung umsiedeln müssen. Wer aber den Gazastreifen wieder mit deutschem Geld aufbauen will, wird auch den Terrorismus wieder mit aufbauen helfen

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Tanklaster bringt endlich Wasser zu Flüchtlingen im GazastreifenNach drei Tagen taucht er endlich wieder auf: Der Tanklaster der Vereinten Nationen, der frisches Trinkwasser zu den Flüchtlingen in Khan Yunis bringt. Wasser ist hier, in der zweitgrössten Stadt des Gazastreifens, so wertvoll wie wohl noch nie.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Was die Freilassungen bewirkenSeit Freitagmorgen schweigen die Waffen weitgehend im Gazastreifen. Größere Mengen an Hilfsgütern werden gebracht und Dutzende Geiseln und Gefangene sind wieder frei. Die Journalistin Inga Rogg erklärt, was die jüngsten Freilassungen bewirkt haben.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Nach Feuerpause wieder heftige Kämpfe im GazastreifenNach einwöchiger Waffenruhe ist der Krieg im Gazastreifen mit voller Wucht zurück. Israels Armee nahm am Freitag die Kämpfe gegen die islamistische Hamas wieder auf.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Israelische Streitkräfte entdecken größtes Tunnelsystem der Hamas im GazastreifenBei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge das grösste Tunnelsystem der islamistischen Hamas freigelegt.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »