Israel weitet Bodeneinsatz im Gaza-Krieg aus

«Wir weiten unsere Bodenaktivitäten und den Umfang unserer Streitkräfte im Gazastreifen schrittweise aus», sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Sonntag. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor vom Beginn einer zweiten Phase gesprochen und gewarnt, der Krieg werde lang und hart sein: «Wir stehen erst am Anfang.»

Tausende Bewohner des von Israel seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober bombardierten Gazastreifens plünderten Lagerhäuser und Verteilzentren des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Israel kündigte an, es werde in den kommenden Tagen einen grossen Anstieg der Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglichen.

Israel setzte die Bombardierung des von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gazastreifens am Sonntag fort. Kampfflugzeuge trafen nach Angaben des Militärs über 450 militärische Ziele der Hamas, darunter Kommandozentralen, Beobachtungsposten und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen. headtopics.com

Auch das Zentrum Israels stand am Sonntag unter schwerem Raketenbeschuss, und in mehreren Grossstädten ertönten Sirenen. Die Al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, erklärte via Telegram, dass sie «Tel Aviv als Antwort auf die zionistischen Massaker an Zivilisten» bombardieren würden.

Netanjahu sprach am Samstagabend vom Beginn der zweiten Phase des Krieges. Vor Journalisten in Tel Aviv sagte er, die Ziele des Krieges seien klar: «Die Zerstörung der Regierungs- und Militärkapazitäten der Hamas und die Befreiung der Geiseln.» headtopics.com

Hamas hatte am 7. Oktober Israel angegriffen und etwa 1400 Menschen auf israelischem Gebiet getötet. Bei den darauf folgenden israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden seither nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörden 8005 Menschen getötet, davon 3324 Kinder und Jugendliche.

