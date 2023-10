Israel-News: USA und iranische Milizen beschiessen einander – kommt es zur Eskalation?

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDie Vorsicht spricht aus jeder Zeile. Man habe zwei Ziele in Syrien angegriffen, gab Lloyd Austin, Verteidigungsminister der USA, am späten Donnerstagabend Ortszeit bekannt. Dabei habe es sich um Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarden gehandelt, unter anderem ein Waffenlager.

So klingt ein Balanceakt. Die Biden-Regierung will unbedingt vermeiden, dass der Konflikt im Nahen Osten eskaliert, dass es zum grossen Krieg kommt – mit Beteiligung des Iran und der libanesischen Hizbollah, der beiden wichtigsten Verbündeten der Terrororganisation Hamas. Dafür allerdings müssen die Vereinigten Staaten dem iranischen Regime auch zeigen, dass sie bereit sind, notfalls militärisch einzugreifen. Es geht um Abschreckung.

Die US-Botschaft an den Iran: Hört auf, mit dem Feuer zu spielen – wir wollen keinen Krieg, wir reagieren nur. Austins Statement liest sich wie eine Botschaft an den Iran: Hört auf, mit dem Feuer zu spielen – wir wollen keinen Krieg, wir reagieren nur. Die Luftschläge vom Donnerstag änderten nichts an «unserer Haltung zum Israel-Hamas-Konflikt». Man rufe «alle staatlichen wie nicht staatlichen Parteien auf, nichts zu tun, was zu einem regionalen Konflikt» führen könnte. Alle, das schliesst Israel mit ein. headtopics.com

In seiner Iran-Politik steht der US-Präsident unter Druck. Vor allem die Republikaner im US-Kongress, aber nicht nur sie, werfen ihm Schwäche vor. Biden hatte sich in den vergangenen Monaten um eine Verständigung mit dem iranischen Regime bemüht, es soll eine Art Nichtangriffspakt gegeben haben – um genau den Schlagabtausch zu vermeiden, der jetzt stattgefunden hat.statt, den manche schon als Schritt auf dem Weg zu einem neuen Atomabkommen sahen.

Weiterlesen:

bazonline »

USA greifen vom Iran unterstützte Milizen im Irak und in Syrien anUS-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigt gezielte Schläge zur Selbstverteidigung an, als Reaktion auf erfolglose Angriffe gegen US-Streitkräfte im Irak und in Syrien durch vom Iran unterstützte Milizen. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Darum zögert Israel mit der BodenoffensiveDie von Netanjahu angekündigte Bodenoffensive im Israel-Krieg verzögert sich. Dass der Einmarsch abgeblasen wird, glauben Experten allerdings nicht. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Israel will Greta aus Lehrplan streichenIsrael will Greta Thunberg aus dem Lehrplan streichen. Ein Post zum Israel-Krieg disqualifiziere sie als Vorbild und Inspiration. Weiterlesen ⮕

USA bittet Katar, Al-Jazeera's Hetze gegen Israel zu mildernDer amerikanische Aussenminister Antony Blinken hat die Regierung von Katar gebeten, «die Rhetorik von Al-Jazeera («Die Insel») abzuschwächen. Diese sei «voller anti-israelischer Hetze». Washington befürchtet eine Eskalation im Nahen und Mittleren Osten. Weiterlesen ⮕

Israel-News: Gaza-Bewohner: «Wir sind alle krank vor Angst»10’000 Angriffe in drei Wochen Krieg: Der Gazastreifen steht unter israelischem Dauerbeschuss. Dort sucht die Zivilbevölkerung vergeblich Schutz. Weiterlesen ⮕

Thailänder in Israel: «Bitte kommt zurück», Appell an die LandsleuteUnter den 224 Geiseln der Hamas sind 54 Thailänder. Die Regierung in Bangkok versucht mit Nachdruck, ihre in Israel arbeitenden Staatsbürger aus dem Land zu bekommen – das könnte allerdings die Versorgung der Bevölkerung gefährden. Weiterlesen ⮕