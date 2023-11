Israel Krieg: Geplante Palästina-Gross-Demo sorgt in Bern für Ärger

So ist am heutigen Mittwoch erneut eine Israel-Mahnwache geplant. Bei dieser soll mit einer Kinderwagen-Installation auf verschleppte israelische Geiseln im Israel-Krieg hingewiesen werden. Vor allem aber auf den Umstand, dass sich unter den Entführten auch Kinder und Babys befinden.Kommenden Samstag steht dann in Bern eine nationale Palästina-Demo an – zumindest gingen bei der Stadt einige Gesuche ein.

Nause warnt vor den Folgen von zu häufigen Kundgebungen, wie sie während der Covid-Pandemie zu beobachten waren: «90 Prozent der Leute waren nur noch genervt», so Nause.Die geplante Samstagsdemonstration könnte durch die vielen verschiedenen Gruppen eine neue Dimension erreichen. Unterstützt wird sie von über einem Dutzend Organisationen.

Darunter die marxistische Gruppe der Funke Schweiz oder die Partei der Arbeit Schweiz. Auch unter den Unterstützern: die BDS-Bewegung, deren Name für Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel steht.Greta Thunberg hat sich im Israel-Krieg solidarisch mit Palästina geäussert.

Das spaltet die Klimabewegungen. Klimastreik Schweiz distanziert sich öffentlich von Fridays for Future International. Unabhängig davon, wer auf die Strasse geht, äussert der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause seine Bedenken.

In Bern finden in letzter Zeit gehäuft Demonstrationen statt – so auch Pro-Palästina-Kundgebungen. – Keystone Zudem sollen Gruppen aus der Klimabewegung beteiligt sein. Das ist nicht ganz unproblematisch, denn innerhalb der Klimabewegung gibt es unterschiedliche Meinungen zum Israel-Krieg.Polizei greift ein, wenn es zu Straftaten kommtDoch die Polizei Bern hat sich bereits vorbereitet. Für den Fall antisemitischer Slogans oder Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Gruppen erklärt Manuel Willi, Chef der Regionalpolizei Bern: «Wir greifen dort ein, wo es zu Straftaten kommt».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Israel trotz Überwachung von Hamas-Angriff überraschtDie Vorbereitungen der Hamas-Angreifer wurde am Morgen des 7. Oktober vom israelischen Sicherheitsdienst überwacht, aber falsch eingeschätzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Weitere 59 Lastwagen in Gaza eingetroffenIm Israel-Krieg hat Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen intensiviert. Seit Kriegsausbruch sind bloss rund 200 LKW mit Hilfsgütern dort angekommen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: FBI warnt vor erhöhter Terrorgefahr in den USADer Israel-Krieg habe die Gefahr eines Angriffs gegen Amerikaner auf ein neues Niveau gehoben. Es sei an der Zeit, besorgt zu sein, warnt das FBI.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Attacken gegen Juden nehmen in der Schweiz zuSeit der Israel-Krieg ausgebrochen ist, erlebt die Schweiz einen rasanten Anstieg antisemitischer Vorfälle. Jüdinnen und Juden befürchten weitere Eskalationen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Hamas tötet Deutsche Shani - jetzt spricht ihr VaterDie Deutsche Shani Louk (†22) wurde im Israel-Krieg von der Hamas getötet. Ihr Vater sagt, die junge Frau sei «sofort getötet» worden und habe «nicht gelitten».

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Netanjahu vergleicht zivile Opfer mit Zweitem WeltkriegIsrael-Krieg: Netanjahu vergleicht zivile Opfer mit Zweitem Weltkrieg

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕