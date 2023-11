Israel-Krieg: Gaza-Ärzte operieren ohne Anästhesie

Mangels Ausrüstung arbeitet das medizinische Personal nun «mit Taschenlampen und Licht von Mobiltelefonen. Wie lange sie das noch durchstehen, ist die grosse Frage», sagt der-Sprecher. Unter den Toten befinden sich auch viele Pflegende. «Es ist eine untragbare Situation, in der das medizinische Personal noch zu helfen versucht.»Von den 35 Spitälern, die es im Gazastreifen eigentlich gibt, funktionieren zwölf nicht mehr.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Israel trotz Überwachung von Hamas-Angriff überraschtDie Vorbereitungen der Hamas-Angreifer wurde am Morgen des 7. Oktober vom israelischen Sicherheitsdienst überwacht, aber falsch eingeschätzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel Krieg: Geplante Palästina-Gross-Demo sorgt in Bern für ÄrgerDer Israel-Krieg sorgt aktuell für Spannungen – auch in der Schweiz. Gerade in Bern häufen sich Kundgebungen. Das sorgt nun für Ärger.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Netanjahu vergleicht zivile Opfer mit Zweitem WeltkriegIsrael-Krieg: Netanjahu vergleicht zivile Opfer mit Zweitem Weltkrieg

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Hamas tötet Deutsche Shani - jetzt spricht ihr VaterDie Deutsche Shani Louk (†22) wurde im Israel-Krieg von der Hamas getötet. Ihr Vater sagt, die junge Frau sei «sofort getötet» worden und habe «nicht gelitten».

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: FBI warnt vor erhöhter Terrorgefahr in den USADer Israel-Krieg habe die Gefahr eines Angriffs gegen Amerikaner auf ein neues Niveau gehoben. Es sei an der Zeit, besorgt zu sein, warnt das FBI.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Weitere 59 Lastwagen in Gaza eingetroffenIm Israel-Krieg hat Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen intensiviert. Seit Kriegsausbruch sind bloss rund 200 LKW mit Hilfsgütern dort angekommen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕