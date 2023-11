Israel-Krieg: FBI warnt vor erhöhter Terrorgefahr in den USA

Wray verwies auf den Fall eines Mannes, der vergangene Woche in der texanischen Grossstadt Houston festgenommen worden war. Er hatte sich mit dem Bau von Bomben befasst und imdavon geschrieben, Juden zu «töten». Der FBI-Direktor nannte auch den Fall der Tötung eines sechsjährigen muslimischen Buben im Bundesstaat Illinois bei einem mutmasslichen Hassverbrechen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Israel trotz Überwachung von Hamas-Angriff überraschtDie Vorbereitungen der Hamas-Angreifer wurde am Morgen des 7. Oktober vom israelischen Sicherheitsdienst überwacht, aber falsch eingeschätzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Attacken gegen Juden nehmen in der Schweiz zuSeit der Israel-Krieg ausgebrochen ist, erlebt die Schweiz einen rasanten Anstieg antisemitischer Vorfälle. Jüdinnen und Juden befürchten weitere Eskalationen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Hamas tötet Deutsche Shani - jetzt spricht ihr VaterDie Deutsche Shani Louk (†22) wurde im Israel-Krieg von der Hamas getötet. Ihr Vater sagt, die junge Frau sei «sofort getötet» worden und habe «nicht gelitten».

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Netanjahu vergleicht zivile Opfer mit Zweitem WeltkriegIsrael-Krieg: Netanjahu vergleicht zivile Opfer mit Zweitem Weltkrieg

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Elon Musk mischt sich in den Krieg zwischen Israel und der Hamas einElon Musk hat sich in den Krieg zwischen Israel und der Hamas eingemischt, indem er anbot, im Gazastreifen das Satelliten-Internet Starlink zu aktivieren. Israels Regierung ist darüber verärgert.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Hamas-Geisel Shani Louk (†22) musste brutal sterbenDie 22-jährige Deutsche Shani Louk wurde am 7. Oktober im Israel-Krieg von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. Nun hat Israel ihren Tod bestätigt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕