Israel-Krieg: Familie von Shani brach bei Hamas-Bildern zusammen

Noch am 7. Oktober, dem Tag des Beginns des Israel-Kriegs, habe er mit ihr telefoniert, sagt ihr Bruder Amit zu «Sky News». Sie habe gesagt, dass sie mit Freunden in einem Auto fliehe, er solle sich keine Sorgen machen. Doch die Terroristen warteten auf der Strasse.

Die deutsche Hamas Geisel Shani Louk (†22) ist tot, sie wurde beim Hamas-Angriff zu Beginn des Israel-Kriegs getötet. - Instagram Das nächste Mal, dass er etwas von ihr vernahm, war in einem Video, dass die Hamas im Israel-Krieg teilte. Darin lag Shani halbnackt und regungslos auf einem Pickup-Truck, ihr Bein in einem unnatürlichen Winkel. Die Terroristen jubelten und

Als die Familie die Bilder gesehen habe, sei sie «für einige Wochen zusammengebrochen», erzählt der trauernde Bruder. «Es war so hart, die Brutalität zu sehen.» Die Hamas-Kämpfer hätten sie behandelt, als wäre sie nichts wert., dass Shani noch lebte. Dass sie als Hamas-Geisel in einem Spital im Gazastreifen behandelt werde.

Die traurige Nachricht brachte auch Erleichterung, sagt Amit Louk. Denn so wisse er wenigstens, wo sie sei und dass sie nicht mehr leide. Zudem geht die Familie davon aus, dass Shani inAmit erklärt auch, dass seine Schwester nicht beerdigt werden könne. Dafür seien zu wenig Teile ihres Körpers gefunden worden. Die Familie werde einen anderen Weg finden, um Shanis zu gedenken.

