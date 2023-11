Israel-feindliche Aussagen von Forschern sorgen für Empörung

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieIsrael-feindliche Aussagen von Forschern sorgten zuletzt für Empörung. Nun zeigt sich: Ein ganzer Fachbereich ist in den Händen von politischen Aktivisten.

Durch den Krieg in Gaza kam alles an die Oberfläche: Auf der offiziellen Website der Uni Basel wurde ein Solidaritätsschreiben veröffentlicht, das Israel die alleinige Schuld für die Gewalteskalation gab und den Hamas-Terror nicht einmal erwähnte. Urheber waren hauptsächlich Angehörige des Fachs Urban Studies, in dem der propalästinensische Aktivismus seit Jahren zum Lehrprogramm gehört: In zahlreichen Vorlesungen und Seminaren sind der «Siedlerkolonialismus» und das «israelische Apartheidregime» zentrale Themen. Ein Doktorand schrieb eine Arbeit darüber, dass Israel im Westjordanland bewusst Wildschweine freisetze, um den Palästinensern zu schaden – eine Behauptung, für die es keinerlei Beweise gib





