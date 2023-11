Israel: Ausländische Staatsangehörige verlassen Gazastreifen

Wie geht SRF mit Quellen im Krisengebiet um? Box aufklappen Box zuklappen Die Informationen zum Angriff der Hamas sind zahlreich und zum Teil widersprüchlich. Die verlässlichsten Quellen sind unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Weitere wichtige Quellen sind Augenzeugen, welche Informationen aus erster Hand liefern können.

Die Aussagen der verschiedenen Konfliktparteien ordnen wir entsprechend ein. Grundsätzlich gilt bei SRF: Je schwieriger und unzuverlässiger die Quellenlage, desto wichtiger ist Transparenz. Umstrittene Fakten und Informationen, die nicht unabhängig überprüfbar sind, werden als solche kenntlich gemacht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Israel: Ausländische Staatsangehörige verlassen GazastreifenErstmals können Zivilisten den Gazastreifen verlassen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Israel habe keinen Plan für den GazastreifenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Israel erweitert den Einsatz von Bodentruppen im GazastreifenDas israelische Militär hat den Einsatz seiner Bodentruppen im Gazastreifen ausgeweitet und Dutzende von Terroristen getötet. Es wurden Waffendepots, Abschussrampen und Verstecke der Hamas beschossen. Israel setzt auch seine Luftangriffe fort.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Hamas-Angriff auf Israel: Armee weitet Bodenoffensive im Gazastreifen ausNach dem blutigen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten ist der Nahost-Konflikt neu eskaliert. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im News-Ticker.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Die Waffen von Hamas, Islamischem Dschihad und HisbollahDer Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und dem Libanon auf Israel hält an. Auch wenn die…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Israel treibt Bodeneinsätze im Gazastreifen voranUngeachtet erneuter Appelle für eine Waffenruhe treibt Israel nach eigenen Angaben die Bodeneinsätze in dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen voran.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕