Irland: Bürgergremium empfiehlt Entkriminalisierung von Drogenbesitz

Die Regierung Irland s hatte vor einiger Zeit ein Bürgergremium damit betraut, sich mit der nationalen Drogenpolitik zu befassen. Die Arbeitsgruppe, bestehend aus 99 irischen Bürgern, sollte nach einer Beratungszeit eine Handlungsempfehlung an das Parlament richten. Kürzlich hatte sich das Gremium nun geäußert und empfohlen, dem Besitz kleiner Mengen illegaler Drogen nicht mehr mit Strafverfolgung zu begegnen.

Eine Empfehlung für eine Legalisierung von Cannabis wurde allerdings nicht ausgesprochen. Mit einer knappen Mehrheit hatte das Bürgergremium gegen diesen Vorschlag gestimmt.Knapper hätte es wirklich nicht sein können. An nur einer einzigen Stimme scheiterte die Initiative, die eine Legalisierung von Cannabis als Genussmittel befürwortete. Es wurde einer Entkriminalisierung von Konsummengen aller Drogen in der Citizens’ Assembly on Drugs Use zugestimmt. In Zukunft soll es einen gesundheitspolitischen Ansatz verfolgt werden, der die Konsumenten nicht mehr mit Strafverfolgung bedroht. Einen legalen Markt für Cannabis soll es in Irland nicht gebe





