Iran weist Verantwortung für Angriffe auf US-Truppen in Nahost zurück

Der iranische Aussenminister hat die Verantwortung für Angriffe von Iran-treuen Milizen auf die von US-Truppen genutzten Stützpunkte in Syrien und im Irak zurückgewiesen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben proiranische Milizen im Irak und Syrien etwa zwei Dutzend Angriffe für sich beansprucht, die sich vor allem gegen von US-Truppen genutzte Stützpunkte richteten. Die USA reagierten im Osten Syriens nach eigenen Angaben zuletzt mitsieht in den Angriffen «Bemühungen des Irans und seiner Stellvertreter», den Konflikt zu eskalieren. headtopics.com

