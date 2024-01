Iran greift Ziele in Pakistan an

Nach Attacken im Irak und in Syrien greifen die Iraner nun auch Ziele in Pakistan an. Droht eine weitere Eskalation? Antworten auf die wichtigsten Fragen.Teheran liess am Dienstag pakistanisches Staatsgebiet beschiessen: Raketenwerfer der iranischen Armee bei einer Übung im Oktober 2023.Die Attacke habe der radikalsunnitischen Separatistengruppe Jaish al-Adl gegolten, berichteten iranische Staatsmedien am Dienstagabend. Zwei wichtige Stützpunkte der Extremisten seien zerstört worden.

Die Gruppe Jaish al-Adl soll in den letzten Wochen im Südostiran zwei Anschläge verübt haben – dem Iran ging es also um eine militärische Vergeltungsaktion.in den Bergen der westpakistanischen Provinz Belutschistan zwei Kinder ums Leben, drei weitere erlitten Verletzungen. Zudem sei eine Moschee, rund 50 Kilometer von der Grenze des Iran entfernt, beschädigt worden. Wie aus einer Telegram-Mitteilung der Sunnitenmiliz Jaish al-Adl hervorgeht, sollen Wohnhäuser getroffen und Familienmitglieder getötet worden sei





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Terrormiliz IS reklamiert Anschlag im Iran für sich ++ Israels Verteidigungsminister: Palästinenser nach Kriegsende für Gaza verantwortlichIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Ukraine und Russland verkünden militärische Ziele für 2024Die Präsidenten der Ukraine und Russlands haben beide zum Ende des Jahres Pressekonferenz abgehalten, in denen Sie neben einem Rückblick auch die militärischen Ziele für das kommende Jahr verkündet haben. Was die Welt 2024 von dem zermürbenden Konflikt erwarten kann und was Analysten davon halten.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Beat Feuz kehrt als Kommentator nach Wengen zurückBeat Feuz kehrt in diesem Jahr als Kommentator nach Wengen zurück, wo er während seiner Karriere grosse Erfolge feierte. Im exklusiven Interview mit blue News spricht der «Kugelblitz» über seinen neuen Job und den unglaublichen Marco Odermatt.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Bern, Grippewelle: Nach der Covid-Welle kommt nun die GrippeDie Hospitalisierungen aufgrund von Covid-19 gehen zurück. Dafür rollt die Grippewelle heran. Die Berner Kantonsärztin sagt, wie man heil durch den Winter kommt.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Iran greift Irak und Syrien an – was hat es damit auf sich?Iran hat zahlreiche Raketen auf den Nordirak und Nordsyrien abgefeuert - inmitten der ohnehin schon heissen Lage im Nahen Osten.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Zwei Verletzte nach Explosion in russischer Fabrik nahe der UkraineDer ukrainische Präsident warnt vor einer Krise für Europa, wenn die Ukraine keine Hilfen erhält. Russland könnte die Ukraine erobern und es könnte zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »