iPhone 14 und iPhone 15 von Apple dominieren die Bestenliste von Stiftung Warentest

Da können andere Smartphone-Hersteller nur neidvoll erblassen: Die iPhone 14 und die iPhone 15 von Apple nehmen nämlich in der Tabelle von Stiftung Warentest die ersten sechs Plätze ein. Darunter sind keineswegs nur die Pro-Modelle. Doch der Reihe nach: An erster Stelle steht das iPhone 15 Pro Max mit 256 GB. Dieses erhält sogar erstmals in der Geschichte der Warentester aus Berlin ein ”Sehr gut” unter den Smartphones.

000 Euro, außer dem iPhone 15 mit 128 GB, das man für knapp darunter zum noch dreistelligen Betrag erhält. Lesetipp: iPhone 15 Pro Max im Kamera-Test Weiter geht es ab Platz 7 mit Bewertungen von 1,7 (ebenfalls noch“ gut“): Hier findet man iPhone 14 und iPhone 14 Plus mit je 128 GB Flashspeicher. Die Gesamttabelle mit über 400 Bewertungen für Smartphones findet sich bei Stiftung Warentest hier, die Freischaltung, wenn man kein Abo hat, kostet allerdings 4,90 Euro.