Investor Summit Liechtenstein vernetzt Startups mit Entscheidungsträgern und Investoren

Der Investor Summit Liechtenstein hat am Dienstag, 21. November erneut ausgewählte Startups mit Entscheidungsträgern und Investoren vernetzt. Hochkarätige Gäste wie Julian Teicke, Joachim Schoss und Sophie Lamparter hoben die Bedeutung von Innovationen hervor. Der Investor Summit Liechtenstein ist die wichtigste Startup-Plattform der Region. Die Veranstaltung vernetzt Innovationen und Kapital seit mehr als zehn Jahren. Am 21.

November 2023 präsentierten sich erneut ausgewählte Startups und Wachstumsfirmen vor fast 200 Investorinnen und Entscheidungsträgern. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch inspirierende Referate, informative Workshops und Möglichkeiten zur Vernetzung. Nach der Begrüssung durch Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni standen die Startups im Zentrum der Veranstaltung. Eine Jury des Vereins Liechtensteiner Investitionsmarkt hatte aus über 70 Bewerbungen schliesslich acht Startups aus Liechtenstein, der Schweiz und Süddeutschland bestimm





