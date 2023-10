Investmentlegende Byron Wien im Alter von 90 Jahren verstorben

Nur wenige Marktstrategen haben die internationale Finanzwelt in den vergangenen vier Jahrzehnten so stark geprägt wie der Amerikaner Byron Wien. Der in Chicago geborene Börsenguru gab während seiner langjährigen Karriere unter anderem bei der US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone und dem Investmenthaus Morgan Stanley eloquent und messerscharf Einblicke in die Wirtschaft, die Finanzmärkte oder in die Weltpolitik.

Seine Analysen machten ihn zu einer der einflussreichsten Stimmen an der Wall Street. Am Mittwoch ist die Investmentlegende im Alter von 90 Jahren verstorben.Seit 2009 war Wien für Blackstone tätig, zuletzt als Vice-Chairman im Bereich Private Wealth Solutions. Für die weltgrösste Private-Equity-Gesellschaft reiste er viel um die Welt, um Investoren, Regierungsvertreter und Notenbanker zu treffen.

Weltweit bekannt wurde er jedoch vor allem durch seine jährliche Liste der zehn Überraschungen, die er in den vergangenen 38 Jahren jeweils zu Beginn eines Jahres aufstellte. Er begann damit 1986, als er noch Chef-Anlagestratege bei Morgan Stanley war.Seine Liste wurde schnell zu einer Pflichtlektüre, da sie sich auf unerwartete Finanzereignisse konzentrierte, die er für das kommende Jahr erwartete. headtopics.com

Wie Wien später verriet, wollte er sich damals von anderen Anlagestrategen abheben. Ein Grund für die Liste der Überraschungen war, die Investoren zu provozieren und sie dazu zu bringen, das Unerwartete in Betracht zu ziehen. Morgan Stanley hatte anfangs grosse Vorbehalte gegen diese Idee.Wien liebte es, Kontakte zu knüpfen und sich mit einflussreichen Leuten zu treffen; weniger bekannt ist, dass er einem Schweizer Bankier stets höchsten Respekt zollte.

Lange Zeit blieb unklar, mit wem er stundenlange Gespräche über die Finanzwelt führte. Später stellte sich heraus, dass es sich um den 2016 verstorbenen Genfer Bankier Edgar de Picciotto handelte, wie finews.ch bereits früher berichtete.De Picciotto hatte wie Wien jüdische Wurzeln. headtopics.com

Weiterlesen:

finews_ch »

Wall-Street-Legende Byron Wien gestorbenDer legendäre Investor Byron Wien ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Weiterlesen ⮕

Chinesischer Ex-Ministerpräsident Li Keqiang stirbt im Alter von 68 JahrenDer ehemalige chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist im Alter von 68 Jahren nach einem Herzinfarkt in Shanghai gestorben. Sein Tod wird in China genau beobachtet. Weiterlesen ⮕

Aktie von Straumann verzeichnet grössten Kurssturz seit drei JahrenDie Aktie des Dentalimplantateherstellers Straumann gerät am Donnerstag unter die Räder. Weiterlesen ⮕

Giorgia Meloni hat Beziehungsknatsch: Nach zehn Jahren trennte sich Italiens Regierungschefin von ihrem Partner Andrea GiambrunoGiorgia Meloni hat Beziehungsknatsch. Nach zehn Jahren trennte sich Italiens Regierungschefin von ihrem Partner Andrea Giambruno. Der Journalist hatte mit einer anderen Beziehung geprahlt. Immerhin gestand Meloni zu, dass er ihr «die wichtigste Sache in ihrem Leben geschenkt» habe: ihre jetzt siebenjährige Tochter Ginevra. Weiterlesen ⮕

Rad-Talent Mark Groeneveld stirbt mit 20 JahrenMark Groeneveld vom Continental-Team X-Speed United starb einen Tag nach einem Rennen in Hongkong. Der Grund für den Tod ist noch nicht ganz klar. Weiterlesen ⮕

21-jähriger Deutscher wegen Mordes an seiner Mutter zu elf Jahren Haft verurteiltEin 21-jähriger Deutscher wurde vom Landgericht Hof zu elf Jahren Haft verurteilt, nachdem er seine eigene Mutter ermordet hatte. Der Täter verteidigte seine Tat mit wirren Aussagen und wurde aufgrund von Wahnvorstellungen in eine Psychiatrie eingewiesen. Weiterlesen ⮕