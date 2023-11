Interview zur israelischen Bodenoffensive: «Jeder tote Hamas-Terrorist wird ersetzt»

Der Eigenschutz. Infanterie kann aus allen Richtungen unter Beschuss geraten. Selbst gepanzerte Fahrzeuge müssen mit Abschuss rechnen, da die Hamas über panzerbrechende Munition, z.B. Rocket-propelled Grenades, RPG-7 und -29, verfügt. Die Hamas behauptet sogar, schultergestützte Flugabwehrsysteme zu besitzen, die gegen Helikopter und Kampfflugzeuge eingesetzt werden könnten. Es sollen «Manpads» der Typen SA-7, SA-18, SA-24 sein.

Der Kampf im überbauten Gelände begünstigt tatsächlich den Verteidiger. Aber selbst wenn die Hamas mehr Verluste erlitte als die israelische Armee, könnte sie mit ihrem Kampf auf viele Sympathien weit über die arabische Welt hinaus zählen, während Israel international fast nur verlieren kann. Die demografische Entwicklung begünstigt ebenfalls die Hamas, wie die Erfahrung zeigt: Jeder tote Hamas-Terrorist wird ersetzt.

«Die Israelis haben eine vielfache Überlegenheit an Feuerkraft, aus der Luft wie am Boden»: Israelische Soldaten mit einer Panzerhaubitze an der Grenze zum Gazastreifen.Es kursieren Bilder von israelischen Panzern im Gazastreifen. Können Panzer in diesem dicht besiedelten Gebiet überhaupt effizient eingesetzt werden?

Ich bezweifle, dass Soldaten in die Stollen eindringen werden. Ich vermute eher, dass sich die israelische Armee darauf beschränken wird, das Tunnelsystem zu kartografieren, um es in Zukunft, nach dem Rückzug ihrer Truppen, noch präzisier bekämpfen zu können. Natürlich könnte man das System temporär unbrauchbar machen, etwa indem man die Zugänge verschüttet oder es flutet, aber eine Wiederinbetriebnahme wäre so nicht dauerhaft zu verhindern.

