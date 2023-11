Interview mit Anlageexperte Philipp Merkt: «Unsicherheit ist immer Gift für den Aktienmarkt»

Herr Merkt, weltweit haben die Börsen in den vergangenen Tagen nur eine Richtung gekannt: nach unten. Was sind die wichtigsten Entwicklungen, die die Aktienmärkte derzeit beschäftigen? Zum einen sind dies politische Entwicklungen. Die Märkte reagieren verunsichert auf den Israel-Hamas-Krieg, den Ukrainekrieg und die anhaltenden Spannungen zwischen China und den USA. Zum anderen machen uns aber auch die makroökonomischen Daten Sorgen. Die Kerninflation liegt in vielen Ländern immer noch über den Zielvorgaben der Zentralbanken.

Aus unserer Sicht ist der Gesundheitsmarkt interessant. Die Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor sind tendenziell defensiv, was im Moment sicher gut ist. Langfristig gesehen profitiert der Markt zudem vom demografischen Wandel. Attraktiv sind derzeit auch Titel aus dem Finanzsektor. Vor allem den Banken geht es im Zinsgeschäft sehr gut, sie machen hohen Gewinn. Allerdings könnten weitere Zinserhöhungen zu einem Problem für die Bewertung einiger Banken werden.

Die Schweiz hat einen hohen Anteil an börsennotierten Unternehmen, die in defensiveren Sektoren wie zum Beispiel im Gesundheitswesen tätig sind. Dies hilft, die Verwerfungen abzufedern. Der starke Franken macht aber vor allem den exportorientierten Gesellschaften zu schaffen. Zudem befindet sich Deutschland, unser wichtigster Handelspartner, in einer Rezession. Aber insgesamt haben die meisten Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht.

