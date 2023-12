Internetzugangstest: Salt, Sunrise und Swisscom bieten neues Tool an

Unter www.networktest.ch kann man die Qualität des eigenen Internetzugangs messen – sowohl von Mobilgeräten aus als auch vom Desktop. Hinter dem Angeboten stehen Salt, Sunrise und Swisscom – sie kommen damit ihren Transparenz- und Informationspflichten nach.Das Bakom hat via Infomail die Verfügbarkeit eines neues Tools vermeldet, mit dem die Qualität des Internetzugangs zu Hause wie auch unterwegs getestet werden kann. Hinter dem Angebot, das unter. Hintergrund: Sie müssen seit dem 1.

Januar 2021 ihren Transparenz- und Informationspflichten nachkommen und dabei unter anderem über die Qualität der von ihnen angebotenen Zugangsdienste zum Internet informieren – was nun über das neue Angebot getan wird. Lässt man einen Test laufen, erhält man Informationen zur Down- und Upload-Geschwindigkeit oder zur Datenübertragungszeit (Ping), zur Signalstärke des Mobilfunknetzes sowie Informationen zum Provider. Ab Januar 2024 soll auch die Messung des Jitters (Laufzeitvarianz von Datenpaketen) und der Datenverlustrate angeboten werde





SwissITMagazine » / 🏆 15. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Internetzugangstest von Salt, Sunrise und SwisscomUnter www.networktest.ch kann man die Qualität des eigenen Internetzugangs messen – sowohl von Mobilgeräten aus als auch vom Desktop. Hinter dem Angeboten stehen Salt, Sunrise und Swisscom – sie kommen damit ihren Transparenz- und Informationspflichten nach.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Das undemokratische Anti-AfD-Gesetz zur Parteienfinanzierung unter der schweizerischen LupeDaily Spezial: Das undemokratische Anti-AfD-Gesetz zur Parteienfinanzierung unter der schweizerischen Lupe.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Börsen-Ticker : Euro fällt unter 0,94 Franken - US-Börsen vor höherem Start - SMI notiert unverändertAm letzten Handelstag vor Weihnachten notiert die Schweizer Börse gehalten. Der Franken zeigt weiter seine Muskeln.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

UBS unter Druck: CEO reagiert cholerisch auf Fragen zur Credit SuisseSeit der Zwangsübernahme der Credit Suisse steht die Führung der UBS unter permanent kritischer Beobachtung und steigendem Erfolgsdruck. Von aussen betrachtet hat dies nun zu einem unguten «Wir gegen die»-Gefühl geführt, schreibt Samuel Gerber in seinem Kommentar auf finews.first. In dieser Rubrik nehmen Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen. Seit Monaten werden Sergio Ermotti die immergleichen Fragen gestellt. Wird der Zwangsverkauf der Credit Suisse (CS) ein Erfolg? Bleiben dabei viele CS-Mitarbeitende auf der Strecke? Und: Ist die «neue» UBS für die kleine Schweiz nicht viel zu gross und gefährlich? Das kann schon nerven. Tatsächlich reagierte der CEO der UBS nun in der jüngsten Fragerunde mit der «NZZ» regelrecht cholerisch. «Es braucht nicht noch mehr teures Eigenkapital. Das zu behaupten, ist reiner Populismus», polterte er zum Thema Eigenmittel

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Wetter-Ticker: Privatjet kippt unter Schneelast nach hintenBis am frühen Samstagmorgen hat sich im Flachland viel Schnee angesammelt. Das sorgt für Unfälle und Unterbrüche im Bahnverkehr.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Digitec erweitert sein Angebot um Batterien unter eigenem NamenDigitec verkauft nun Batterien unter eigenem Namen. Das Design und Testing erfolgt in der Schweiz, die Produktion in China.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »