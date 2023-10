Interior-Deko-Trends für den Herbst: Eleganz trifft Rustikalität

Viele Interior-Deko-Trends vereinen Eleganz mit Rustikalität.Die Interior-Deko-Trends für den Herbst bieten eine breite Palette an Stilen, um Ihr Zuhause herbstlich zu gestalten. Von natürlichen Materialien bis hin zu warmen Farben und dem Charme vergangener Zeiten gibt es viele Möglichkeiten. Hier kommt es letztlich auch auf den persönlichen Stil an – und was dazu passt.

Was auffällt: Es darf – trotz Erdtönen oder Naturmaterialien – alles etwas mehr auffallen. Statements setzen liegt im Trend.Der Trend zu natürlichen Materialien setzt sich im Herbst 2023 fort. Holz, Rattan und Naturfasern sind in Möbeln und Accessoires präsent. Ein Esstisch aus rustikaler Eiche verleiht Ihrem Zuhause eine warme und organische Atmosphäre.

Geflochtene Körbe sind hervorragend als Aufbewahrungslösung. Zum Beispiel für die Kuscheldecke, mit der man es sich auf dem Sofa gemütlich macht.spiegelt sich in den Interior-Trends wider. Erdtöne wie Rostrot, Tannengrün und warmes Terrakotta schaffen eine behagliche Umgebung. Diese Farben können Sie in Kissen, Decken oder Kerzen aufgreifen – und zwar gerne gemischt.in abstrakten Formen ersetzen den klassischen Perserteppich oder kreisrunde Vorleger.Der Vintage-Look erlebt eine Renaissance. Antike Möbelstücke, nostalgische Accessoires und Retro-Elemente bringen eine zeitlose Eleganz in moderne Räume. headtopics.com

Das heisst nicht, dass Sie alles in Ihrer Wohnung in diesem Stil einrichten sollten, nur um im Trend zu sein. Eher im Gegenteil. Durch die Mischung von alten Schätzen mit zeitgemässen Elementen entsteht ein harmonischer Mix aus Alt und Neu. Kerzenständer aus Messing vom Flohmarkt machen sich hervorragend auf dem schicken Designerregal.Weiche, strukturierte Textilien sind ein weiteres Must-Have im Herbst 2023. Glück, wer Spass am Selbermachen hat. Stricken, Häkeln, Nähen – all das mit dem entsprechenden Stoff kombiniert, ist nach wie vor schwer angesagt. Und zur Not geht man eben Shoppen.

