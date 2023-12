Interesse an Social Egg Freezing steigt

Das Interesse an «Social Egg Freezing» nimmt zu. Um den Frauen mehr Flexibilität bei der Familienplanung zu ermöglichen, zahlen gewisse Firmen in den USA ihren Mitarbeiterinnen gar das Einfrieren von Eizellen. Auch in der Schweiz gibt es erste Firmen, die die Kosten für dieses Verfahren bezahlen. Neben den finanziellen und den medizinischen Aspekten spielt auch die psychologische Komponente eine wichtige Rolle. Diese untersuchen Julia Schmid und ihr Team an der Universität Zürich.

Julia Schmid Psychologin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Doktorandin Schmid forscht zur menschlichen Reproduktion an der Universität Zürich. Sie und ihr Team untersuchen den psychologischen Aspekt. Ihre Forschungsinteressen umfassen Verhaltensmedizin und Biologische Psychologie. SRF News: Könnte der Trend aus den USA auch in der Schweiz Schule machen? Julia Schmid: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dieser Trend auch in die Schweiz kommen wird. Wir sehen, dass das Interesse der Frauen an Social Egg Freezing in den letzten Jahren angestiegen ist. Es gibt auch Kritik an diesem Tren





srfnews » / 🏆 52. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mietdepots schlecht verzinst: 10 Milliarden liegen brach – zwei Firmen wittern das grosse GeschäftDie steigenden Mieten vervielfachen das Geld auf Kautionskonten. Zwei Unternehmer wollen Mietenden helfen, mehr daraus zu machen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Wil SG / Gossau SG: Einbrecher stehlen Bargeld aus FirmenIn der Nacht auf Freitag wurde in eine Firma in Gossau SG und Wil SG eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Gossau / Wil SG: Zwei Einbruchdiebstähle in FirmenIn der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (03.11.2023) ist eine unbekannte Täterschaft in eine Firma in Gossau an der St.Gallerstrasse eingebrochen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Hamas-Portfolio: Firmen der Terrorgruppe machen im Ausland GeschäfteWährend die Not im Gaza immer grösser wird, scheffeln die Chefs des Hamas-Terror Millionen. Ihre Wahlheimat Türkei hält ihnen dabei den Rücken frei.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

27 Firmen in Zürich: So verschachtelt ist René Benkos FinanzimperiumIm undurchsichtigen Finanzreich des Globus-Investors René Benko ist Zürich ein Zentrum. Kaum ein Retail-Geschäft läuft nicht über eine der zahlreichen Zwischenholdings.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Lohnumfrage in der Schweiz: Firmen zahlen mehr, aber den Angestellten bleibt wenigerHöhere Saläre können im kommenden Jahr die Teuerung nicht ausgleichen. Zu diesem Schluss kommt die UBS.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »