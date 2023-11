Inter Mailand holt 1:1 gegen Juventus Turin im Derby d'Italia

Yann Sommer holt mit Inter Mailand im Derby d'Italia auswärts gegen Juventus Turin ein 1:1. Der einzige Schuss, der auf den Kasten des Nati-Goalies kommt, landet sogleich im Tor. Und das wars dann auch! Das Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand endet 1:1. Dieses Derby war im zweiten Durchgang nicht mehr so hochklassig wie noch in Halbzeit eins. Das Spiel lebte eher von seiner Spannung. Inter versuchte viel, ohne allerdings richtig zwingend vor dem Tor zu werden.

Die Alte Dame verteidigte kompakt und geschlossen und holt sich somit verdient diesen einen Zähler. Ein einziger Torschuss reichte am Ende für diesen Punkt. In der Tabelle bleibt es somit beim gleichen Bild. Inter steht auf eins mit zwei Punkte Vorsprung auf Juventus. Für die Turiner geht es am kommenden Spieltag in Monza weiter, während Inter zuvor unter der Woche bei Benfica Lissabon um den Champions League-Gruppensieg kämpft. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen guten Wochenstart! Cuadrado wird den Freistoss auch selbst in den Strafraum bringe





