Intel peilt einen Umsatz von bis zu 15,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal an

In den drei Monaten wird ein Erlös von bis zu 15,6 Milliarden Dollar angepeilt.Das Unternehmen rechnet dank einer anziehenden Nachfrage im laufenden Quartal mit einem Umsatzplus.

Dieser Erfolg ist auch den Fortschritten im Umbau der Produktion und den Angeboten mit Künstlicher Intelligenz zu danken.angepeilt. Das teilte Intel nach US-Börsenschluss am Donnerstag mit. In der Mitte der Spanne wäre das ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2022.Das Ergebnis des dritten Quartals fiel besser aus, als von Experten im Schnitt erwartet. Auch die Prognose überraschte positiv.

