Von links: SBB-Immobilien-Chefin Beatrice Bichsel, Zürichs Regierungsrätin Carmen Walker Späh, und Stadtpräsidentin Corine Mauch informierten diese Woche an der Medienkonferenz über die Instandsetzung der historischen Bausubstanz am Südtrakt des Zürcher Hauptbahnhofs.Damit lag der Zürcher-Anteil bei den Sprecherinnen im HB streng genommen bei Null. Denn Bichsel kommt aus Bern, Mauch wuchs in Boston und im aargauischen Oberlunkhofen auf, und Walker Späh stammt ursprünglich aus Uri

Seit 2013 besteht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – und steht seither im eisigen Gegenwind. Der Aargau ist mit seinen Familiengerichten ein Sonderfall in der Deutschschweiz. Doch auch hier gibt es Kritik.

NAU_LİVE: FCZ: Hier erlöst Okita die Zürcher in der VerlängerungIm Tessin müht sich der FC Zürich zu einem knappen Cup-Sieg. Jonathan Okita scheitert erst mit der Hacke, wenig später macht er es besser.

BZBASEL: Serbien muss ohne Fans spielen ++ Cup-Schreck Delémont wirft Luzern raus ++ Zürcher Derby im ViertelfinalResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports.

NAU_LİVE: Zürcher Nationalrat Girod will nicht für Bundesrat kandidierenEine weitere Absage für die Bundesratskandidatur der Grünen: Auch der Zürcher Nationalrat Bastien Girod will im Dezember nicht antreten.

SRFNEWS: Zürcher Nationalrat Girod will nicht für Bundesrat kandidierenGerhard Andrey will Bundesrat werden. Der Freiburger Nationalrat ist der erste Grüne, der sich im aktuellen Rennen als Kandidat für einen Sitz in der Landesregierung bewirbt. Andrey will im Dezember einen der beiden FDP-Bundesratssitze angreifen.

SUEDOSTSCHWEİZ: Zürcher Nationalrat Girod will nicht für Bundesrat kandidierenWeitere Absage für die Bundesratskandidatur bei den Grünen: Auch der Zürcher Nationalrat Bastien…

20MİN: So sieht der Velotunnel unter dem Zürcher Hauptbahnhof ausDer Velotunnel führt unter den Gleisen des Hauptbahnhofs durch. Ende 2024 soll er eröffnet werden. 20 Minuten konnte bereits jetzt einen Augenschein nehmen.

