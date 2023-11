Insolvenz der Signa-Tochter betrifft Baustelle des Elbtowers in Hamburg

Die Baustelle des Elbtowers an den Elbbrücken im Hamburger Hafen ist von der Insolvenz der Signa-Tochter betroffen. Das Projekt ruht derzeit. Die Signa-Tochter Signa Real Estate Management Germany GmbH hat einen Insolvenzantrag gestellt. Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne erwägt einen Einstieg beim Wolkenkratzer-Projekt Elbtower in der Hamburger Hafencity. Auf der Baustelle passiert seit Wochen nichts mehr. Die Signa-Gruppe steckt seit einigen Wochen in der Krise.

Davon betroffen ist der im Bau befindliche Elbtower in Hamburg. Der in der Schweiz lebende deutsche Milliardär Klaus-Michael Kühne erwägt einen Einstieg in das Projekt. Die Signa Real Estate Management Germany GmbH verwaltet und entwickelt Immobilien der Signa-Gruppe. Laut der Online-Veröffentlichung zu Insolvenzbekanntmachungen ist sie auch als Bauträger tätig. Im Geschäftsjahr 2021 arbeiteten dort einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger zufolge 139 Menschen. Signa baut unter anderem in Hamburg den 245 Meter hohen Elbtower





