Innovation Camp der HAFL: Von der Idee zum Konzept

Am Innovation Camp der HAFL lernen Studierende und Landwirt(innen), wie man von einer verrückten Idee zu einem praktisch umsetzbaren Konzept kommt. Neue Geschäftsmodelle und Projekte für konkrete Herausforderungen entwickeln und das eigene Netzwerk in der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche stärken: Dies steht im Zentrum des Innovation Camps der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL, das am 22. und 23. März in Sursee stattfindet.

An welches Publikum richtet sich das Innovation Camp? «Wir richten uns an verschiedene Zielgruppen», sagt Christine Geissbühler, bei der HAFL Dozentin und Leiterin der Innovations-Manufaktur, «zum einen an Studierende mit Fachgebiet Agronomie oder Lebensmittelwissenschaften: die finden wir an der BFH, der ETH Zürich, der ZHAW.» Einmal sei sogar jemand aus Aarhus (DK) dabei gewesen. Zum anderen sucht das Innovation Camp aber Praktiker(innen). «Zum Beispiel angehende Betriebsleiterinnen oder Junglandwirte, die mit ihren Erfahrungen einen wertvollen Beitrag leisten», wie Geissbühler sag





