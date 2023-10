Innenminister Darmanin provoziert weiterhin mit Tabubrüchen

Immer noch einen drauf: Innenminister Gérald Darmanin (41) ist überzeugt, dass er der extremen Rechten Stimmen wegnehmen kann, wenn er sich hart gibt.Nationale Einheit wäre jetzt viel wert in Frankreich, als Balsam. Der neue Krieg in Nahost wühlt das Land auf, spaltet es in Lager.

In diesem Satz lag viel Dringlichkeit, und auch schon eine pessimistische Vorahnung. Selbst in seiner eigenen Regierung hören ihm nicht alle zu, auch sehr prominente Figuren nicht. Die Nummer drei im Kabinett, Innenminister Gérald Darmanin, sabotiert den Appell fast jeden Tag mit Provokationen und Tabubrüchen.

«Darmanin – die Strategie des Überbietens», titelte «Le Monde» vor einigen Tagen. Und genau so muss man sich das vorstellen, wie bei einer Auktion: Immer setzt Darmanin noch einen drauf. Ohne Not. Der 41-jährige Nordfranzose äussert oft pauschale Urteile, stellt eine direkte Verbindung her zwischen Immigration und Terrorismus, droht damit, dass er sich notfalls über europäisches Recht hinwegsetzen würde, um die Franzosen zu schützen. headtopics.com

Die Gesetzesvorlage soll in wenigen Wochen ins Parlament kommen. Darmanin, der früher den rechtsbürgerlichen Républicains angehört hatte, wird nun versuchen, es noch so zu prägen, dass es genauso gut aus der Schublade der sehr harten Rechten kommen könnte. Das ist sein erklärtes Ziel: Marine Le Pen die Show zu stehlen, ihr die Themen wegzunehmen. Nur so, sagt Darmanin immer wieder, sei Le Pen zu schlagen.

Vorwurf ohne Belege: Weltfussballer Karim Benzema, hier bei seiner Prämierung mit dem Ballon d’Or im Herbst 2022 in Paris.Viel Aufregung stiftete Darmanin auch, als er bei einem Auftritt im Fernsehen behauptete, der Fussballer Karim Benzema habe «eine notorische Verbindung zu den Muslimbrüdern». headtopics.com

