Inka Grings über die Vorwürfe des Untreue-Skandals

Inka Grings, was haben Sie gedacht, als Sie die «Bild»-Schlagzeile am 15. November «Staatsanwalt bestätigt – Untreue-Skandal! Geldbusse für Ex-Nationalspielerin» gelesen haben?Es war zu erwarten, dass es Berichterstattungen geben könnte, aber als ich das gelesen habe, war ich doch geschockt. Da standen Dinge drin, die schlicht und einfach nicht der Wahrheit entsprachen.

Ich habe immer alle Zahlungen, die ich erhielt, ordnungsgemäss in meiner Steuererklärung angegeben und mir nichts zuschulden kommen lassen. Sie sollen während Ihrer Zeit als Trainerin beim SV Straelen bei einer Baufirma von Präsident Hermann Tecklenburg angestellt gewesen sein, schrieb die «Bunte» ... ... Dass ich da angestellt gewesen sein soll, habe ich auch erst durch das Ermittlungsverfahren erfahren. Schauen Sie: Der «Fall Tecklenburg» hat sich anscheinend über Jahre hingezogen, ich bin während meiner Zeit als Klubangestellte, wie viele andere auch, unschuldig hineingeraten. Ich bin da mit mir im Reinen. Und ja: Ich fühle mich ungerecht behandel





Inka Grings verlässt den Schweizerischen FussballverbandInka Grings ist nicht mehr Trainerin des Schweizer Nationalteams der Frauen. Die Zusammenarbeit endet einvernehmlich aufgrund der aktuellen Ereignisse.

Inka Grings nicht mehr Trainerin des Schweizer Nationalteams der FrauenInka Grings ist nicht mehr Trainerin des Schweizer Nationalteams der Frauen. Das vermeldet der Verband am Freitagnachmittag. Am Montag hätte Grings ihr Aufgebot für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Schweden und in Italien bekannt geben sollen. Nun endet die Zusammenarbeit früher, einvernehmlich, so heisst es in einer Medienmitteilung.

