Inka Grings nicht mehr Trainerin des Schweizer Nationalteams der Frauen

Inka Grings ist nicht mehr Trainerin des Schweizer Nationalteam s der Frauen . Das vermeldet der Verband am Freitagnachmittag. Am Montag hätte Grings ihr Aufgebot für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Schweden und in Italien bekannt geben sollen. Nun endet die Zusammenarbeit früher, einvernehmlich, so heisst es in einer Medienmitteilung.

Grings wird folgendermassen zitiert: «Um – aufgrund der aktuellen Ereignisse – Druck von Mannschaft und Verband zu nehmen, habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden.» Es sei ihr eine Ehre gewesen, die Schweiz international vertreten zu dürfen. Grings war seit dem 1. Januar Nationaltrainerin, sie folgte auf den Dänen Nils Nielsen. 14 Spiele lang betreute sie das Team, unter anderem während der WM im Sommer in Australien und Neuseeland – dabei gelang ihr nur ein Sieg, ein 2:0 gegen die Philippinen. Tiefpunkt war das 1:5 im Achtelfinal gegen die späteren Weltmeisterinnen aus Spanie





