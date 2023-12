Initiative für eine Zukunft: Millionenerbin fordert Steuer auf grosse Vermögen

Die «Initiative für eine Zukunft» kommt zustande. SVP und FDP warnen vor einem Verlust von Steuergeldern durch Abwanderung.Vermögende leben ökologisch im Durchschnitt auf viel grösserem Fuss als das Gros der Bevölkerung.Die Österreicherin Marlene Engelhorn ist Aktivistin – und Millionenerbin. Als Nachfahrin von BASF-Gründer Friedrich Engelhorn hat sie sehr viel Geld geerbt – Geld, das ihrer Ansicht nach stärker versteuert gehört.

«Ich kann», sagte sie diesen Februar, «nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich weiss: Mein Überreichtum ist nur dadurch möglich, dass 99 Prozent der Gesellschaft jeden Tag arbeiten und Steuern zahlen, während ich weder Steuern zahle, noch arbeiten muss.» Mit ihrer Haltung gilt Engelhorn in ihrer Vermögensklasse als Exotin. Die 31-Jährige ist Teil einer europäischen Bürgerinitiative, welche die EU-Kommission auffordert, europaweit eine Steuer auf grosse Vermögen einzuführen. Das Geld soll helfen, den Klimaschutz und den Umbau der Wirtschaft zu finanziere





