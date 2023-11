Infomaniak erweitert seinen Mail-Service für Unternehmen um eine unabhängige generative KI

Schon einige wenige Wörter reichen, um die KI zu bitten, eine kontextbezogene und auf den Austausch abgestimmte Antwort vorzuschlagen. Die KI kann eine Nachricht per Mausklickins Englische" wird die Antwort sofort in die englische Sprache übersetzt. Das funktioniert aber auch mit vielen anderen Sprachen, wie Deutsch, Italienisch und Französisch..

"KI ersetzt die menschliche Intelligenz nicht, aber sie hat bereits viele Anwendungsmöglichkeiten - und das ist erst der Anfang. Langfristig wird sie ermöglichen, viele repetitive Aufgaben zu automatisieren",Unabhängige KI für die Gewährleistung des DatenschutzesWas die Nutzererfahrung angeht,

"so wurde viel getestet, um sicherzustellen, dass die Nutzer*innen die Vorschläge der KI nicht mit der tatsächlich gesendeten Nachricht verwechseln.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.