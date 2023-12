Influencer Jeremy Fragrance posiert mit AfD-Politiker

Nachdem sich der Influencer Jeremy Fragrance (7,3 Mio. Follower auf TikTok) auf der jährlichen Gala der New York Young Republican Party u.a. mit dem völkisch-nationalen AfD-Politiker Maximilian Krah ablichten liess, kündigten ihm mehrere Unternehmen die Zusammenarbeit auf. Aldi Nord distanzierte sich genauso von dem 34-Jährigen wie Sky, die kurzerhand eine aufwendig produzierte Dokumentation mit Fragrance aus dem Programm nahmen.

Auch der Buchverlag Heel, bei dem Fragrance bereits ein Buch herausgebracht hat, beendet die Zusammenarbeit. Dabei ist es letztlich nicht wichtig, wie man Personen wie Krah oder auch David Bendels, den Herausgeber des Deutschlandkuriers einordnet. Entscheidend ist eher die Frage, ob Jeremy Fragrance, dessen wahrer Name eigentlich Daniel Sredzinski ist, wusste, mit wem er sich ablichten liess. Bei der Welt hat man daran berechtigte Zweife





